Последние новости раздела
- На КПВВ в автомобиле нашли тротил12:53
- Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются12:32
- В Донецке бизнесмен умер после того, как у него «отжали» бизнес12:09
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены11:50
- В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»11:08
- В «ДНР» задержали 368 «диверсантов»10:29
- Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам09:35
- К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО09:21
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"08:47
- На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин08:40
Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются
25.12.2018 12:32
Длинные очереди гражданских лиц, пересекающих линию соприкосновения вблизи Марьинки.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает avdeevka.city.
22 декабря на автодороге Н15 примерно в 50 м к востоку от передовой позиции Вооруженных сил Украины вблизи Марьинки наблюдатели видели около 200-300 человек в очереди на автобусной остановке. Шестеро из них (мужчины и женщины в возрасте 50–59 и 60–69 лет) выразили наблюдателям свою обеспокоенность по поводу того, что людям приходится ждать до 8 часов автобус, который ходит один раз в час или даже реже, чтобы пересечь участок между вышеуказанной позицией Вооруженных сил Украины и передовой позицией вооруженных формирований возле Александровки.
Теги: Донбасс, Марьинка, автобус, ОБСЕ, ВСУ, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 августа
- Рядом с КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе бушует пламя и гремят взрывы: подробности
- На КПВВ в автомобиле нашли тротил12:53
- Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются12:32
- В Донецке бизнесмен умер после того, как у него «отжали» бизнес12:09
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены11:50
- В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»11:08
- В «ДНР» задержали 368 «диверсантов»10:29
- Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам09:35
- К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО09:21
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"08:47
- На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин08:40
- На КПВВ в автомобиле нашли тротил12:53
- Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются12:32
- В Донецке бизнесмен умер после того, как у него «отжали» бизнес12:09
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены11:50
- В Украине растут цены: что подорожало сильнее всего11:32
- В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»11:08
- "Это не мост, а настоящий забор Путина", - в Сети показали новые фото Керченского моста, разозлившие украинцев10:51
- В «ДНР» задержали 368 «диверсантов»10:29
- Патриарх Варфоломей за украинскую автокефалию получил... взятку10:10
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Приметы к Новому Году15:45
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку