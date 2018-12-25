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Архив - Донецкая область

Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются

25.12.2018 12:32
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Пересечение донбасской линии разграничения: на что жалуются

Длинные очереди гражданских лиц, пересекающих линию соприкосновения вблизи Марьинки.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает avdeevka.city.

22 декабря на автодороге Н15 примерно в 50 м к востоку от передовой позиции Вооруженных сил Украины вблизи Марьинки наблюдатели видели около 200-300 человек в очереди на автобусной остановке. Шестеро из них (мужчины и женщины в возрасте 50–59 и 60–69 лет) выразили наблюдателям свою обеспокоенность по поводу того, что людям приходится ждать до 8 часов автобус, который ходит один раз в час или даже реже, чтобы пересечь участок между вышеуказанной позицией Вооруженных сил Украины и передовой позицией вооруженных формирований возле Александровки.



Теги: Донбасс, Марьинка, автобус, ОБСЕ, ВСУ, КПВВ, очереди
 
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