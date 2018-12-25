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Пропагандисты «ДНР» раздувают новый фейк, который подхватили «СМИ» РФ
Пропагандисты «ДНР» раздувают новый абсурдный фейк о «химатаках», который уже подхватили «СМИ» РФ. Жители временно оккупированных территорий откровенно высмеивают фейковую «новость». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским оккупантам во главе с «замначальника донецкой народной милиции» Эдуардом Басуриным, раздувают очередной абсурдный фейк о «химатаке», готовящейся под руководством «американских и английских спецслужб»:
«Басурин: на ж/д станции в Красногоровка у…ы в ОЗК разгружают синие бочки со СДЯВ. Рядом шныряют американские и английские спецслужбы с руками по локоть в крови мирных граждан Ближнего Востока. Наша разведка была без противогазов и вот результат налицо».
Эту «новость» уже подхватили российские «СМИ» в лице «военкора» Сладкова. Жители временно оккупированных территорий откровенно смеются над пропагандистами и их приверженцами:
«Логично: — А не смущает, что с 2014 года в Красногоровке не работает жд сообщение»,
«Чтобы привести что либо по Жд, не обязательно поездом».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СМИ, пропаганда, ДНР, фейк
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