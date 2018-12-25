"Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ

25.12.2018 15:13

Манипуляции и ложь подконтрольных сепаратистам "ДНР" СМИ о "процветающем государстве" развенчали на телеграмм-канале "Донецкий абориген".

Откровенную пропаганду и вранье сепаратистских СМИ о "прекрасной" жизни в оккупированном Донецке раскритиковали в Сети, передает "Диалог.UA".

"Сижу и плачу, хочу пожить в той "республике", что в телевизоре. Уже представил, как сотни и тысячи граждан России становятся в очередь для переселения и получения наших паспортов", - иронизируют в Сети.

Также на канале пишут, что вместо решений проблем в "ДНР" снимают бесполезные ТВ-ролики о проблемах единственного металлургического комбината. "Говорите, неправильно ВГТРК ругать, неправильно скрывать и замалчивать проблемы, покрывать беспредел и разгильдяйство, гробить Донбасс без веской на то причины, не считая ряда сытых лиц, желающих подзаработать", - сокрушаются местные жители.