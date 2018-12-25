Сколько платят боевикам ДНР за убийства украинских солдат и офицеров

25.12.2018 13:09

Рядовой боевик так называемой ДНР зарабатывает около 8 с половиной гривен в час, в месяц – чуть больше 6000 гривен.

Об этом в своем материале для "Obozrevatel" пишет блогер Фашик Донецкий, передает apostrophe.ua.

По его словам, блогеру удалось пообщаться с неким боевиком по кличке Хулио, который рассказал ему о зарплатах в ДНР и выплатах за "боевые заслуги".

"Но перейдем к конкретным цифрам. Зряплата у Хулио 15000 фублев или 215,8 баксов в месяц (в гривни переведите сами, ладно?). Короче, чувак рубит бабло тоннами: если поделить месячную зряплату на 30 дней, то Хулио зарабатывает 7,19$ в сутки. Чувак гордится этим, ибо это ж не туалеты мыть в Польше за 800 € в месяц", – шутит блогер.

Вместе с выплатами за боевые выходы, боевик получает 17100 рублей (246$), а с учетом поборов "на общак" выходит 230$, что составляет приблизительно 8,5 грн в час.

Однако у боевиков есть также шанс получить дополнительные деньги.

Убийство рядового - от 50 фублев.

Убийство офицера ВСУ - 100-300 фублей.