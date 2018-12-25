"Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м

25.12.2018 16:48

В социальных сетях разгорелся скандал, связанный с призывом бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина, в результате которого выяснилось, что стало с российскими наемниками, которые весной 2014 года начали захват Славянска.

Выяснилось, что откликнувшиеся на призыв Гиркина российские боевики получили по "полной программе". Многие наемники были убиты, получили после ранений и увечий нищету. Часть российских боевиков попала в плен в подвал к своим же за обвинения в работе на "украинских диверсантов".

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал один из свидетелей произошедшего Евгений Сергеев-Сеймский, передает dialog.ua.

Гиркин бросил боевой клич устроить вече под МИД РФ против передачи Курил Японии, однако внезапно всплыли неудобные подробности про оккупацию Славянска 2014 года. "В прошлый раз, откликнувшись на призыв Стрелкова, мое поколение получило по полной программе. Смерть в бою. Нищету после увечья. Подвалы Ордилоссии.

Выдачу за нарушение визового режима. "УкроДРГ". Полную потерю довоенного статуса. Про Славянск вообще молчу. Зондеркоманды там отработали по полной. Кстати, о том что там произошло после всех событий, мы же ничего не знаем. Вопрос, почему? А?" - пишет россиянин.