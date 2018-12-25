Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам

25.12.2018 09:35

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" возобновили интенсивные обстрелы украинских защитников фактически по всей линии фронта. Вчера, 24 декабря, российско-оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Сообщается, что оккупанты РФ дважды ударили по защитникам Украины из минометов калибра 120 и 82 мм на позициях Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении и поселка Пески на донецком направлении. К несчастью, за прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. Согласно данным разведки, один сепаратист был уничтожен, а шестеро получили ранения.