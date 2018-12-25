В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда

25.12.2018 16:08

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников с 1 по 7 января 2019 года отменяют все поезда – как пригородные, так и идущие к границе с РФ.

Всего отменено 18 пригородных и 1 региональный пассажирский поезд. Причина, якобы, «снижение пассожиропотока».