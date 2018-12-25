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В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку на дорогах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки встревожены устроенной боевиками «ДНР» и «военной полицией» тотальной проверкой. Макеевчане говорят, что «особое внимание» почему-то уделяется лицам «в камуфляже» и с рюкзаками. Их обязательно проверяют на наличие оружия или крупных сумм денег.
Вот что сообщают дончане и макеевчане в соцсетях:
«Макеевка центр пара орков с автоматами «военная полиция»»,
«На АС Плеханова и в районе АС Центр постоянно ошиваются. Особое внимание к лицам в камуфляже и с заплечными мешкам. Проверяют на предмет наличие оружия, боеприпасов и лишних денег в карманах «освободителей»»,
«Донецк 13.45 На кольце на бакинах плотно шерстят авто, даже эвакуатор пригнали»,
«Активизировались...».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, полиция, ДНР, боевики, соцсети, проверки
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