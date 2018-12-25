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В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками
25.12.2018 15:30
Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на появившееся в городе большое количество «лиц в военной форме» с большими сумками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на появившееся в городе большое количество боевиков «ДНР» и российских наемников, т.е. лиц в военной форме, с большими спортивными сумками. Дончане гадают, что происходит, неужели «всем дали увольнительные».
Вот как дончане описывают происходящее в соцсетях:
«Много тел в форме перемещается по городу маршрутками… с большими спортивными сумками… увал чтоль дали… Аа как же наступление, а?».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, наемники, соцсети
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