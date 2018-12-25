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Архив - Донецкая область

В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»

25.12.2018 11:08
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В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»

Во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в утреннее время во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с номерами РФ и табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону границы с РФ.

Вот что рассказали макеевчане в соцсетях:

«10:05У зеленая газель груз «200» В…ХХ от Ленинского пр в сторону Авдотьино».

Следует напомнить, что накануне сообщалось о транспортировке в РФ из временно оккупированной Горловки полковника ВС РФ.



Теги: Донбасс, Макеевка, граница, автомобиль, умерли, соцсети, РФ
 
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