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В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»
25.12.2018 11:08
Во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня в утреннее время во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с номерами РФ и табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону границы с РФ.
Вот что рассказали макеевчане в соцсетях:
«10:05У зеленая газель груз «200» В…ХХ от Ленинского пр в сторону Авдотьино».
Следует напомнить, что накануне сообщалось о транспортировке в РФ из временно оккупированной Горловки полковника ВС РФ.
Теги: Донбасс, Макеевка, граница, автомобиль, умерли, соцсети, РФ
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