В Макеевке замечена «Газель» с табличкой «Груз 200»

25.12.2018 11:08

Во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в утреннее время во временно оккупированной Макеевке замечен автомобиль «Газель» с номерами РФ и табличкой «Груз 200», направлявшийся в сторону границы с РФ.

Вот что рассказали макеевчане в соцсетях:

«10:05У зеленая газель груз «200» В…ХХ от Ленинского пр в сторону Авдотьино».



Следует напомнить, что накануне сообщалось о транспортировке в РФ из временно оккупированной Горловки полковника ВС РФ.