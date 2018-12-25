В Донецке бизнесмен умер после того, как у него «отжали» бизнес

25.12.2018 12:09

Во временно оккупированном Донецке под «присмотром» оккупационных «властей ДНР» процветает рэкет и вымогательство. После «отжима» бизнеса умер местный бизнесмен.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области под «присмотром» оккупационных «властей ДНР» процветает рэкет и беспредел. Предприниматели живут в состоянии постоянного риска расстаться не только с бизнесом, но и с жизнью.

Вот что произошло во временно оккупированном Донецке:

«Один мой знакомый. До войны у него в Донецке был кондитерский бизнес. После начала войны, он верил, что сможет продолжать работать в Донецке. Я много раз говорил ему переезжать! Позавчера к нему пришли местные рэкетиры и отжали дело его жизни! А сегодня у него остановилось сердце!».