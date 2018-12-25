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В Донецке бизнесмен умер после того, как у него «отжали» бизнес
Во временно оккупированном Донецке под «присмотром» оккупационных «властей ДНР» процветает рэкет и вымогательство. После «отжима» бизнеса умер местный бизнесмен.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области под «присмотром» оккупационных «властей ДНР» процветает рэкет и беспредел. Предприниматели живут в состоянии постоянного риска расстаться не только с бизнесом, но и с жизнью.
Вот что произошло во временно оккупированном Донецке:
«Один мой знакомый. До войны у него в Донецке был кондитерский бизнес. После начала войны, он верил, что сможет продолжать работать в Донецке. Я много раз говорил ему переезжать! Позавчера к нему пришли местные рэкетиры и отжали дело его жизни! А сегодня у него остановилось сердце!».
Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, вымогательство, рэкет, ДНР, предприниматели
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