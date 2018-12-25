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Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС
Сегодня, 25 декабря, Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения, осталась без электроснабжения.
«В 6.40 обесточена Донецкая фильтровальная станция. Обнаружен обрыв линий электропередачи в районе бывшего рынка «Господар». Энергоснабжающее предприятие приступит к восстановлению электроснабжения после получения разрешения на выполнение работ. Сегодня подача воды в город Авдеевку будет осуществляться по графику в сектор многоэтажной застройки с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. Из-за отсутствия технической возможности в частный сектор вода подаваться не будет.
Подача воды в села Верхнеторецкое и Васильевка остановлена полностью», - отмечают в КП «Компания «Вода Донбасса», передает avdeevka.city.
ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области уточняет, что запасов резервуара емкостью 4000 кв. м (расположен на территории города Авдеевка) ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.
Несмотря на то, что в соответствии с Минским Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Однако по факту станцию контролируют оккупанты НВФ "ДНР". Стреляя по защитникам Авдеевки, боевики используют Донецкую фильтровальную станцию как прикрытие. Провоцируя, они надеются, что украинские военные начнут стрелять в ответ, и можно будет убить двух зайцев: выявить наши огневые точки, чтобы потом их уничтожить, и обвинить Украину в срыве перемирия.
ДФС не раз попадала под обстрела и останавливалась, в результате чего без воды оставались сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения. В последний раз из-за обстрела станция была остановлена 6 июня в десятом часу вечера. Спасатели Донетчины сообщили, что лишь с утра 10 июня водоснабжение прифронтовой Авдеевки осуществляется в штатном режиме.
6 сентября Донецкая фильтровальная станция была обесточена из-за погодных условий. Лишь 12 сентября была возобновлена работа ДФС, а 13 сентября вода вернулась в Авдеевку.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Вода Донбасса, электроснабжение, боевики, Донецкая фильтровальная станция, НВФ
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