- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество19:57
- ЛЖИВЫЙ ЛИДЕР НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ19:05
- Пропагандисты «ДНР» раздувают новый фейк, который подхватили «СМИ» РФ18:34
- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом
Главарь «ДНР» Денис Пушилин «заинтересовался» «свободными» квартирами во временно оккупированных населенных пунктах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин «проявляет интерес» к объектам собственности и жилого фонда, которыми хочет «наделить» «отдельные категории». С этой целью был издан «указ», в котором четко дана команда «определить список свободных, не обремененных объектов жилого фонда». Закончить этот список нужно у 28 декабря 2018 гожа.
Выделяться квартиры будут следующим категориям: «семьям погибших или умерших военнослужащих; семьям военнослужащих не имеющих жилья на территории ДНР; лицам, жилье которых разрушено; перемещенным лицам».
При этом следует отметить, что уже пять лет(!!!) оккупационные «власти ДНР» обещают восстановить разрушенное жилье, но ничего при этом не делают. Впрочем, это не мешает щедро раздавать квартиры боевикам «ДНР» и российским наемникам.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
- Куда пропал Захарченко?
- Как выпускникам оккупированного Донбасса правильно подготовить документы к сдаче ВНО
- Вот они "герои ДНР" - наркоторговец из США приехал защищать "русский мир" в Донецк (ВИДЕО)
- Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса
- Патриот Украины дал шокирующий ответ на то, можно ли жить в Донецке
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "взять Киев" и отобрать "скифское золото" (видео)
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество19:57
- ЛЖИВЫЙ ЛИДЕР НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ19:05
- Пропагандисты «ДНР» раздувают новый фейк, который подхватили «СМИ» РФ18:34
- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Изъять из продажи: в Украине запретили популярные леденцы08:45
- Раввины рассказали о главных предвестниках Апокалипсиса08:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В Польше начали торговать на украинском языке08:00
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- "Российская армия, вон из страны", - прямая конфронтация с Кремлем07:35
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Официально: партия "Слуга народа" идет в политику07:11
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Приметы к Новому Году15:45
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР