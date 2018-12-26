Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом

26.12.2018 09:30

Главарь «ДНР» Денис Пушилин «заинтересовался» «свободными» квартирами во временно оккупированных населенных пунктах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин «проявляет интерес» к объектам собственности и жилого фонда, которыми хочет «наделить» «отдельные категории». С этой целью был издан «указ», в котором четко дана команда «определить список свободных, не обремененных объектов жилого фонда». Закончить этот список нужно у 28 декабря 2018 гожа.

Выделяться квартиры будут следующим категориям: «семьям погибших или умерших военнослужащих; семьям военнослужащих не имеющих жилья на территории ДНР; лицам, жилье которых разрушено; перемещенным лицам».

При этом следует отметить, что уже пять лет(!!!) оккупационные «власти ДНР» обещают восстановить разрушенное жилье, но ничего при этом не делают. Впрочем, это не мешает щедро раздавать квартиры боевикам «ДНР» и российским наемникам.