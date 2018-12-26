- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков
Мариупольцы присоединятся к всеукраинской акции #SAVE_UKRAINIAN_SAILORS в поддержку пленных моряков.
Призыв поддержать направлявшихся в катерах через Керченский пролив в Азовское море военнослужащих общественники распространили в соцсетях. Акция инициирована активистами из Киева, сегодня эту эстафету примут волонтеры Мариуполя.
Жители планируют украсить главную городскую елку 24 желто-голубыми корабликами – по числу пленных моряков - с их именами.
«Завтра ровно месяц, как держат в плену наших военнопленных моряков, которые шли к нам, в Мариуполь, но были захвачены российскими оккупантами. Приглашаем всех неравнодушных украсить свои елки желто-голубыми бумажными корабликами с названиями преступно захваченных украинских кораблей «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» с надписями на каждом кораблике имен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и названиями самых кораблей», - сообщают организаторы флешмоба.
Акция в поддержку украинских моряков состоится сегодня, 26 декабря, в 15:00 на Театральной площади.
Напомним, что 25 ноября 2018 года при движении из Одессы в Мариуполь спецназ России захватил украинские катера. В связи с этим в десяти областях Украины на 30 дней было введено военное положение. Сегодня, 26 декабря, его срок завершается.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, моряки, елка, корабли
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине
- В Мариуполе отвоевали монумент морякам
- Пьяные девушки напали... на елку
- С одного из мариупольских перекрестков "украли" елки (ФОТО)
- До Нового года – 80 дней: мариупольцы уже нарядили елку
- Моряки с "Острова удачи" прибыли на родину
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- Военное положение в Украине: ветеран АТО рассказал, будет ли продлено особое положение15:02
- Введение военного положения по всей Украине: Ярош сделал важное заявление14:45
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации14:00
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР