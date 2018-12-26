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Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов"
Террористы в борьбе с "украинскими ДРГ" задержали больше 300 человек.
В понедельник, 24 декабря, на блокпостах Донецкой и Луганской областей задержали украинских граждан, которые воевали в рядах боевиков в 2014 году, но после освобождения городов бойцами ВСУ "завязали" с "республиками", передает "Диалог.UA" ссылаясь на сообщение представителя пресс-центра ООС Алексея Жуганова.
В свою очередь, боевики "ДНР" также похвастались "достижениями" "МВД".
В "ведомстве" рассказали, что "правоохранители" с 21 по 23 декабря разыскивали украинские ДРГ. Для достижения цели боевики провели операцию "ночной город", во время которой арестовали 368 человек за пьянство и нарушение комендантского часа. Однако про количество найденных диверсантов террористы не рассказали.
Ранее боевики "республик" нагло напали на украинских военных, ранив одного бойца. Напомним, террористы "ДНР" выдают разборки между собой с применением оружия за обстрелы украинской армии.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, диверсанты
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