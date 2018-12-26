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На Донбассе рассыпали мины с вертолета
Украинские военные сбрасывали противотанковые мины с вертолета над полями Донбасса.
В штабе ООС уточнили, что проведена отработка действий мобильных отрядов минного заграждения.
"С целью поддержания постоянной боевой готовности подразделений к выполнению боевых задач, по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева систематически проводятся тренировки подвижных отрядов заграждения по установке противотанковых минных полей", - говорится в сообщении.
Сброс мин на местности производится со специальной установки, закрепленной на борту вертолета.
Отмечается, что отряды заграждения на вертолетах являются более маневренными и позволяют выполнять широкий спектр задач в сжатые сроки, в различных условиях ведения боевых действий.
В штабе ООС подчеркнули, что личный состав постоянно совершенствует свои профессиональные навыки на полигонах и на угрожающих направлениях.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, вертолет, мина, ООС
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