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У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
26.12.2018 19:30
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли под свой полный контроль практически всю «серую зону» на Донбассе. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.
Так, комментируя ситуацию на фронте, Бирюков отметил:
«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, 2/3 территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся „серая“ зона освобождена и взята под контроль».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, Порошенко, серая зона
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