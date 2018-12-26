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В Антраците боевики «ЛНР» ворвались в дом мирного жителя и учинили разбой
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области творят беспредел, врываются в дома мирных граждан и грабят их. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Антраците Луганской области двое боевиков «ЛНР» ворвались в дом местного мирного жителя. Они учинили разбой в доме и ограбили хозяина. Тем не менее, оккупационные «власти ЛНР» обратили внимание на грабителей только спустя 10 дней.
Вот что рассказывают жители временно оккупированной Луганщины в соцсетях:
«Ребята, это будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать «ЛНР». Еще 10 декабря в Антраците было осуществлено дерзкое разбойное нападение на местного жителя. Тогда двое бандитов ворвались в дом потерпевшего и учинили форменный разбой. Спустя 2 недели их поймали. Разочарую. Сюрприза не будет. Это по-прежнему сволочь из «ополчения». Задержан Кирнос Валентин Иванович, 1982 г.р., житель г. Антрацита и Тактаров Денис Анверович, 1986 г.р., житель г. Антрацита. Подельнички закрыты. В содеянном признались. Покажу вам в очередной раз гнилое нутро «освободителей»».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Антрацит, ЛНР, боевики
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