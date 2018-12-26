В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»

26.12.2018 11:12

Не только жители временно оккупированных территорий Донецкой области, но даже приверженцы боевиков «ДНР» возмущены фейками о «химатаке». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», в последнее время муссируют фейковую «новость» о, якобы, «готовящейся химатаке». Однако, в эту «новость» не верит никто – ни жители временно оккупированных территорий, ни, даже, приверженцы боевиков «ДНР».

Один из них, подписывающийся в соцсетях «Донецк Город-Герой» заявил: «Чем выше цены на прилавках! Тем чаще ВСУ подвозят ХИМснарядв и синие бочки с мачмалой! Вот правда не верите!? А что сделали МЧС в ближайших н.п. для безопасности граждан?! Эвакуация? Не неслышали! Убежища забили противогазами? Тоже нет! Вот и думайте!»,

«Дырявый вывел дениску и басю с к…ми на чистую воду)))».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.