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В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»
Не только жители временно оккупированных территорий Донецкой области, но даже приверженцы боевиков «ДНР» возмущены фейками о «химатаке». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», в последнее время муссируют фейковую «новость» о, якобы, «готовящейся химатаке». Однако, в эту «новость» не верит никто – ни жители временно оккупированных территорий, ни, даже, приверженцы боевиков «ДНР».
Один из них, подписывающийся в соцсетях «Донецк Город-Герой» заявил: «Чем выше цены на прилавках! Тем чаще ВСУ подвозят ХИМснарядв и синие бочки с мачмалой! Вот правда не верите!? А что сделали МЧС в ближайших н.п. для безопасности граждан?! Эвакуация? Не неслышали! Убежища забили противогазами? Тоже нет! Вот и думайте!»,
«Дырявый вывел дениску и басю с к…ми на чистую воду)))».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, причины, ДНР, боевики, фейк
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