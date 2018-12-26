В Донецкой области резко ухудшится погода

26.12.2018 20:45

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на территории Донецкой области.

«По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря на Донетчине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м / с», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнить работу органов коммунального хозяйства.

Источник: https://dnews.dn.ua