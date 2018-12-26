Последние новости раздела
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество19:57
- ЛЖИВЫЙ ЛИДЕР НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ19:05
- Пропагандисты «ДНР» раздувают новый фейк, который подхватили «СМИ» РФ18:34
В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»
26.12.2018 10:50
Согласно «распоряжению» № 151 главаря ОРДО Дениса Пушилина в новогоднюю ночь и на рождество на территории «республики» отменен «комендантский час». Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина.
Данный «документ» подписан 25 декабря, в его тексте сказано:
«С 23:00 часов 31.12.2018 года до 5:00 часов 01.01.2019 года, а также с 23:00 часов 6 января 2019 года до 5:00 часов 7 января приостанавливается режим комендантского часа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, новогодняя ночь, комендантский час, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
Читайте также:
- РосСМИ назвали ОРДО «новой Северной Кореей»
- В "ДНР" план по мобилизации выполняют за счет нарушителей комендантского часа
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс
- Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 250 человек
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество19:57
- ЛЖИВЫЙ ЛИДЕР НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ19:05
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Снежно и морозно: синоптик порадовала прогнозом погоды в новогоднюю ночь10:38
- Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря10:26
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Невероятная история женщины, которая ни разу в жизни не улыбалась10:00
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Изъять из продажи: в Украине запретили популярные леденцы08:45
- Раввины рассказали о главных предвестниках Апокалипсиса08:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР