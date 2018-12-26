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В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»

26.12.2018 10:50
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В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»

Согласно «распоряжению» № 151 главаря ОРДО Дениса Пушилина в новогоднюю ночь и на рождество на территории «республики» отменен «комендантский час». Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина.

Данный «документ» подписан 25 декабря, в его тексте сказано:

«С 23:00 часов 31.12.2018 года до 5:00 часов 01.01.2019 года, а также с 23:00 часов 6 января 2019 года до 5:00 часов 7 января приостанавливается режим комендантского часа».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, новогодняя ночь, комендантский час, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
 
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