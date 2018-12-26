Главная / Новости / Донецкая область / ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ
Последние новости раздела
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество19:57
ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ
26.12.2018 12:15
В сети опубликовали видео ответного удара по позициям подразделений НВФ бойцами ВСУ на Донбассе. Соответвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
В комментарии к публикации Штефан пишет:
«Однажды, где-то в районе проведения ООС, небратья вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС незамедлительно пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких членов НВФ».
На видео показан бой между ВСУ и наемниками. В результате ответного огня происходит серия взрывов, а также взрывается и ДОТ противника.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
Читайте также:
- Важны Курск и Кубань: украинский киборг рассказал о миссии ВСУ
- За сутки ранено трое украинских военных
- Исповедь украинского десантника, охотившегося за "Градами" у Донецка
- Бойцы ВСУ остались живы после прямого попадания снаряда в блиндаж
- Немного теплых слов о Толике, настоящем офицере, оказавшемся в нужном месте в самое нужное время
- Губернатор Луганщины побывал у бойцов ВСУ в Станично-Луганском районе
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
- Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения12:01
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- Независимости Беларуси пришел конец – Лукашенко объявил о создании нового союзного государства11:24
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Снежно и морозно: синоптик порадовала прогнозом погоды в новогоднюю ночь10:38
- Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря10:26
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Невероятная история женщины, которая ни разу в жизни не улыбалась10:00
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР