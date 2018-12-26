ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ

26.12.2018 12:15

В сети опубликовали видео ответного удара по позициям подразделений НВФ бойцами ВСУ на Донбассе. Соответвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

В комментарии к публикации Штефан пишет:

«Однажды, где-то в районе проведения ООС, небратья вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС незамедлительно пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких членов НВФ».

На видео показан бой между ВСУ и наемниками. В результате ответного огня происходит серия взрывов, а также взрывается и ДОТ противника.

Источник: donpress.com