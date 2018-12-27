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Боевики сорвали разминирование вблизи КПВВ Марьинка
Вблизи пункта пропуска Марьинка вдоль автомобильной дороги Н15 планировались работы по разминированию.
Боевики cегодня сорвали разминирование вблизи контрольно-пропускного пункта въезда/выезда Марьинка.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединеннхы сил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 27 декабря, на участке вблизи КПВВ Марьинка вдоль автомобильной дороги Н15 планировалось, что украинские саперы проведут работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, представляющих смертельную опасность мирному населению, которые пересекают линию разграничения", - отметили в пресс-центре.
Накануне для безопасной работы представителей ОБСЕ и других специалистов при проведении запланированных работ как от Вооруженных Сил Украины, так и террористов были предоставлены гарантии соблюдения режима "тишина".
Теги: Донбасс, Марьинка, ОБСЕ, разминирование, боевики, пункт пропуска, ВСУ, КПВВ, СЦКК
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