Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина

27.12.2018 19:45

Рейтинг нынешнего правителя “ДНР” Дениса Пушилина медленно, но уверено приближается к отметке ноль, главарь “ДНР”теряет поддержку не только от простых граждан, но и от ярых сепаратистов.

При его властиоккупированный Донбасс продолжает деградировать стремительными темпами в социальной, экономической и прочих сферах. Отсутствие зарплат, уничтожения предприятий, рост цен, обнищание населения, многочасовые простои мирных граждан на блокпостах, комендантский час и мародерства со стороны “силовиков” – это лишь малая часть бед молодой “ДНР”. Самой большой проблемой является игнорирование и неспособность местной власти решить эти критические проблемы.

Социальное напряжение в оккупированном регионе нарастает с каждым днем и готово вылиться в полноценный бунт против местного правительства. Судя по реакции, в Москве осознали разочарование жителей Донбасса в “русском мире” и поняли всю тяжесть положения. Проект вхождения Пушилина в великие залы больших кабинетов дал трещину и не оправдал надежд российского правительства. Не получилось обеспечить рост новоиспеченного лидера “республики”, что сделало невозможным его вхождение в правящие круги.

Для поддержки рейтинга Пушилина и понижения социального напряжения среди населения в Донецк отправили кремлевского политтехнолога Дмитрия Конова с прозвищем “Чайка” для курирования последующих действий правителя “ДНР”. Человек, который зарабатывает деньги на имитации выборов, организовывал предвыборные кампании Януковича до 2009 года. Он же моделировал выборы Захарченко в 2014 в разгаре агрессии России против Украины. По указанию Конова главарь “ДНР” Денис Пушилин уже отменил комендантский час в новогоднюю ночь, а 27.12.2018 в преддверии Нового года он проведет “Прямую линию” с жителями “республики”, которая уже хорошо отрепетирована и получит поддержку с Москвы.

Спланированы и вопросы, на которые будет отвечать Пушилин, их зададут рабочие из “ДНР” и некоторых регионов России. Возможно после Нового года планы у Кремля поменяются и в “народной республике” появится новый лидер.

Источник: news.dn.ua