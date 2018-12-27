Главарь ОРЛО: «Без помощи России мы не смогли бы выжить»

27.12.2018 13:18

Самоправозглашенные «ЛДНР» «не смогли бы выжить без помощи, оказываемой Российской Федерацией».

Об этом заявил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, передает donpress.com.

Так, главарь оккупационной «администрации» Луганщины уточнил:

«Для нас она (помощь РФ) фундаментальна. И речь не только о гуманитарной помощи, которая прибывает в Республику на „белых камазах“. Сегодня это тысячи мероприятий, которые проходят в рамках интеграционного процесса».

Кроме того, Пасечник признал, что без помощи России «республики» нежизнеспособны:

«Без помощи России мы не смогли бы выжить».