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Главарь ОРЛО: «Без помощи России мы не смогли бы выжить»
27.12.2018 13:18
Самоправозглашенные «ЛДНР» «не смогли бы выжить без помощи, оказываемой Российской Федерацией».
Об этом заявил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, передает donpress.com.
Так, главарь оккупационной «администрации» Луганщины уточнил:
«Для нас она (помощь РФ) фундаментальна. И речь не только о гуманитарной помощи, которая прибывает в Республику на „белых камазах“. Сегодня это тысячи мероприятий, которые проходят в рамках интеграционного процесса».
Кроме того, Пасечник признал, что без помощи России «республики» нежизнеспособны:
«Без помощи России мы не смогли бы выжить».
Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, выживание, ДНР, ЛНР, Пасечник
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