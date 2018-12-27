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Главарь ОРЛО: «Без помощи России мы не смогли бы выжить»

27.12.2018 13:18
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Главарь ОРЛО: «Без помощи России мы не смогли бы выжить»

Самоправозглашенные «ЛДНР» «не смогли бы выжить без помощи, оказываемой Российской Федерацией».

Об этом заявил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, передает donpress.com.

Так, главарь оккупационной «администрации» Луганщины уточнил:

«Для нас она (помощь РФ) фундаментальна. И речь не только о гуманитарной помощи, которая прибывает в Республику на „белых камазах“. Сегодня это тысячи мероприятий, которые проходят в рамках интеграционного процесса».

Кроме того, Пасечник признал, что без помощи России «республики» нежизнеспособны:

«Без помощи России мы не смогли бы выжить».



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, выживание, ДНР, ЛНР, Пасечник
 
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