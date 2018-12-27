Командующий украинских войск заявил о гибели 450 боевиков на Донбассе

27.12.2018 12:59

С 30 апреля 2018 года, когда на Донбассе была начата операция Объединенных сил, потери в подконтрольных России военных формирований группировок «ДНР» и «ЛНР» составили около 450 убитыми и около 850 раненными.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передают novosti.dn.ua.

«По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники», – отметил он.

По словам Наева, украинские военнослужащие дают и будут давать «адекватный ответ» на каждый случай обстрелов со стороны противника. «Ни один выстрел врага не остается безнаказанным», – подчеркнул Наев.