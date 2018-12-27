- Сегодня на КПВВ в очередях — тысячи людей08:54
- Купить нельзя использовать: В Мариуполе сложилась казусная ситуация с пиротехникой08:44
- ВСУ жестко наказали боевиков за нападение: в лагере противника сразу трое убитых и раненых08:32
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- В Донецкой области резко ухудшится погода20:45
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео18:01
- В Антраците боевики «ЛНР» ворвались в дом мирного жителя и учинили разбой17:02
Купить нельзя использовать: В Мариуполе сложилась казусная ситуация с пиротехникой
Несмотря на то, что в Мариуполе разрешена реализация пиротехнических изделий, использование их запрещено. Запрет относится практически ко всем видам пиротехники – от малых петард до больших салютных установок.
«Решение о запрете использования пиротехнической продукции было принято в 2014 году городской администрацией в связи с обстановкой в городе. Поскольку тогда нередко раздавались всякие неприятные звуки – взрывы, стрельба и т.д., во избежание нарушения общественного порядка, чтобы жители не пугались, было принято такое решение», – пояснила «Донецким новостям» начальник отдела по контролю за торговой деятельностью Мариупольского городского совета Татьяна Топалова.
Она подчеркнула, что запрет на использование пиротехнических изделий является абсолютным: запускать фейерверки и салюты нельзя даже во время праздничных мероприятий – на дни рождения, свадьбы, в новогоднюю ночь.
В то же время реализация пиротехнических изделий в столице Приазовья разрешена. Правда, для этого необходимо соблюдение всех положенных условий. «На продажу пиротехнических средств должна быть лицензия, которую выдает МВД. Реализация возможна лишь в определенных точках, а у продавца должны быть соответствующие документы, позволяющие продавать такого характера продукцию. Раньше в нашем городе было два таких магазина, но сейчас только один – ТЦ "Эпицентр". Там для пиротехнических изделий имеются специально отведенные зоны, а непосредственно реализацией занимается специально обученный человек», – пояснила начальник отдела по контролю за торговой деятельностью.
Как отметил пресс-офицер полиции Мариуполя Александр Полосухин, в целях соблюдения законодательства, правоохранители проводят проверки, особенно в том случае, если поступает информация о том, что производится незаконная продажа пиротехнических изделий. «В таком случае сотрудники полиции выезжают в указанный район с проверкой», – сказал «Донецким новостям» Александр Полосухин.
За использование и реализацию пиротехники без разрешительных документов в Мариуполе предусмотрены штрафы от 595 грн до 1600 грн с конфискацией.
Теги: Донбасс, Мариуполь, запрет, пиротехника
- Экономика Донбасса под угрозой: сокращается рабочая неделя и зарплата
- Шок от бюджета. Мариуполь затягивает пояс
- В Мариуполе прекращена трансляция десяти российских каналов
- Главные изобретения лучших управленцев
- В Мариуполе запретили торговать молочными коктейлями
- АМКУ разрешил "Метинвесту" выкупить акции меткомбинама им. Ильича
- Сегодня на КПВВ в очередях — тысячи людей08:54
- Купить нельзя использовать: В Мариуполе сложилась казусная ситуация с пиротехникой08:44
- ВСУ жестко наказали боевиков за нападение: в лагере противника сразу трое убитых и раненых08:32
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- На Донбассе погиб молодой боец со Львовщины07:59
- Любитель "георгиевских лент", предатель Акимов из Луганска ликвидирован на Донбассе: "ЛНРовцы" в трауре07:48
- В Донецкой области резко ухудшится погода20:45
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- ФИФА заинтересовалась участием российских клубов в крымском турнире09:15
- На Донетчине выступят Наталья Валевская, Олег Скрипка и группа КAZKA09:00
- Сегодня на КПВВ в очередях — тысячи людей08:54
- Снег и потепление: Синоптики рассказали о погоде на сегодня08:49
- Купить нельзя использовать: В Мариуполе сложилась казусная ситуация с пиротехникой08:44
- ВСУ жестко наказали боевиков за нападение: в лагере противника сразу трое убитых и раненых08:32
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- На Донбассе погиб молодой боец со Львовщины07:59
- Любитель "георгиевских лент", предатель Акимов из Луганска ликвидирован на Донбассе: "ЛНРовцы" в трауре07:48
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ