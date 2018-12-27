Купить нельзя использовать: В Мариуполе сложилась казусная ситуация с пиротехникой

27.12.2018 08:44

Несмотря на то, что в Мариуполе разрешена реализация пиротехнических изделий, использование их запрещено. Запрет относится практически ко всем видам пиротехники – от малых петард до больших салютных установок.

«Решение о запрете использования пиротехнической продукции было принято в 2014 году городской администрацией в связи с обстановкой в городе. Поскольку тогда нередко раздавались всякие неприятные звуки – взрывы, стрельба и т.д., во избежание нарушения общественного порядка, чтобы жители не пугались, было принято такое решение», – пояснила «Донецким новостям» начальник отдела по контролю за торговой деятельностью Мариупольского городского совета Татьяна Топалова.

Она подчеркнула, что запрет на использование пиротехнических изделий является абсолютным: запускать фейерверки и салюты нельзя даже во время праздничных мероприятий – на дни рождения, свадьбы, в новогоднюю ночь.

В то же время реализация пиротехнических изделий в столице Приазовья разрешена. Правда, для этого необходимо соблюдение всех положенных условий. «На продажу пиротехнических средств должна быть лицензия, которую выдает МВД. Реализация возможна лишь в определенных точках, а у продавца должны быть соответствующие документы, позволяющие продавать такого характера продукцию. Раньше в нашем городе было два таких магазина, но сейчас только один – ТЦ "Эпицентр". Там для пиротехнических изделий имеются специально отведенные зоны, а непосредственно реализацией занимается специально обученный человек», – пояснила начальник отдела по контролю за торговой деятельностью.

Как отметил пресс-офицер полиции Мариуполя Александр Полосухин, в целях соблюдения законодательства, правоохранители проводят проверки, особенно в том случае, если поступает информация о том, что производится незаконная продажа пиротехнических изделий. «В таком случае сотрудники полиции выезжают в указанный район с проверкой», – сказал «Донецким новостям» Александр Полосухин.

За использование и реализацию пиротехники без разрешительных документов в Мариуполе предусмотрены штрафы от 595 грн до 1600 грн с конфискацией.