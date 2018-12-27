Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО

27.12.2018 22:10

"Освободители", принесшие в Донецк "русский мир", лишили город многих благ цивилизации. И даже несмотря на то что в последние годы в Донецк стали возвращаться жители, город от этого ярче и люднее не стал.

Предновогодние кадры из Донецка появилось на канале pistonczyk в Youtube, передает "Диалог.UA".

"КНДР", – кратко написал под видео один из просмотревших кадры. Припять напоминают даже самые центральные улицы Донецка, не говоря уже о его окраинах. На улицах можно встретить прохожих только в дневное время, после наступления темноты практически все в Донецке закрывается. За четыре года с момента оккупации, несмотря на громогласные лозунги боевиков, Донецк и наполовину не приблизился к тому, что было до 2014 года. Поэтому празднично украшенный и "вылизанный" коммунальщиками центр города – только фасад, "витрина", скрывающая колоссальные проблемы как "столицы" марионеточной "республики", так и всего псевдогосударства.

Да и в целом Донецк, несмотря на праздничное убранство, не создает праздничного настроения. И то что оккупационные "власти" снова порадуют горожан традиционным "подарком" - отменой в новогоднюю ночь комендантского часа, тоже не меняет ситуацию к лучшему. Большинство горожан все равно проведут праздники дома, чтоб избежать встреч с патрулями и не выходить на производящие удручающее впечатление улицы: улицы города, который освободили от цивилизации, улицы, на которых террористов и наемников больше, чем простых людей.