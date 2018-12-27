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Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
Боевики "ДНР" и российские военные понесли колоссальные потери на оккупированной части Донбасса в столкновениях с украинской армией - с момента начала ООС весной нынешнего года погибло около 450 боевиков, около 850 ранены. Данные о потерях боевиков публикуют информационные агентства со ссылкой на заявление командующего операцией Объединенных сил на Донбассе Сергея Наева, который впервые раскрыл закрытые данные ГУР по проведению боевой операции, пишет Диалог.UA.
Наев опубликовал данные украинской разведки, согласно которым, кроме потерь личного состава, было разгромлено 28 единиц военной техники, которую Россия поставила наемникам на Донбасс. Командующий операцией также подчеркнул, что подразделения ВСУ дают адекватный ответ на каждый случай провокаций и обстрелов террористов.
Журналисты напоминают, что весной нынешнего года боевая операция по освобождению Донбасса была переформатирова и полностью передана в руки военных. Эксперты отмечают, что общий уровень эффективности подразделений украинской армии значительно возрос. Ранее президент отдал приказ украинской армии, чтобы уберечь страну от агрессии РФ.
Теги: Донбасс, погибли, ДНР, потери, бронетехника
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