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Архив - Донецкая область

Ремонт на ДФС окончен, запуск станции запланирован на сегодня

27.12.2018 11:19
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Ремонт на ДФС окончен, запуск станции запланирован на сегодня

Возобновление работы ранее обесточенной Донецкой фильтровальной станции запланировано на сегодня.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» сообщили:

«Запуск ДФС запланирован на 27 декабря после проведения профилактических работ».

При этом там добавили, что ремонтные работы на станции были завершены 26 декабря.



Теги: Донбасс, ремонт, МЧС, профилактика, Вода Донбасса, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
 
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