"Штаб-квартира" Пушилина в офисном центре украинского нардепа

27.12.2018 14:01

Лидер боевиков оккупированного Донбасса решил переместить место своего "штаба" в офисный центр, который раньше принадлежал Борису Колесникову.

Почему-то "правительство ДНР" не раскрывает причины этого поступка. Глава террористов из "ДНР" теперь разместился на бульваре Пушкина, 7б. Это место находится в самом центре оккупированного Донецка.

Но интересно то, что ранее этот офисный центр частично принадлежал украинскому народному депутату Борису Колесникову, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Inforesist.

Известно, что Борису Колесникову принадлежали такие структуры в этом здании, как офис "АПК Инвест", центр хоккейных клубов "Донбасс", а также "Молодая гвардия". Эти структуры были в Донецке. Теперь же вообще неизвестна их судьба. Вполне возможно, что боевики будут использовать эти помещения для своих нужд.

Также неизвестна причина, по которой "правительство ДНР" решило перебросить свой штаб. По этому поводу эксперты пока что ничего не сообщили. Тем не менее, такое решение может быть стратегически важным. Пользователи соцсетей, впрочем, высказались о своих теориях.