Жители в «ДНР» обсуждают, куда делся «республиканский» трамвай

27.12.2018 15:19

В неподконтрольном украинской власти Донецке разрекламированный первый трамвай, изготовленный в «республиканке», так и не ввели в эксплуатацию.

Отметим, что «правительство ДНР» во главе с тогдашним руководителем «республики» Александром Захарченко с конца 2017 года «пиарилось» сначала на анонсировании трамвайного производства, с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «республиканского» производства под названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, есть беспроводной интернет. После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, с которыми не могут справиться до сих пор.

Местные жители в соцсетях сообщают, что сейчас машина находится в депо:

Михаил: «Стоит в третьем трамвайном депо Донецка»;

Дмитрий: «У него проблемы с электроникой, а конкретно – с тормозной системой, это выяснили на испытаниях. Также есть проблемы с проводкой. Вагон нельзя выпускать на маршрут в таком состоянии. Пока не могут с ним разобраться, нужна помощь специалистов. Электроника российская – Канопус, используется в трамвайном хозяйстве Донецка впервые»;

Павел: «Дожили, уже специалистов по трамваям не осталось...»;

Сергей: «У любого производителя автомототехники есть конструкторские бюро, штат инженеров, которые проводят расчеты, испытания. И это занимает по времени несколько месяцев, а то и лет, когда представят готовый продукт. А тут в каком-то цехе 5 слесарей с помощью кувалд и такой-то матери разобрали старый трамвай, и попытались собрать новую х*ень. Но что-то пошло не так»;

Александр: «На "строительстве" этого трамвая, как и на "строительстве" автобусов хорошо нажились клоуны ряженые, которые были у корыта. А вы, как лохи, уши развесили!».

«Я понял: купили домой пианину, а никто играть не умеет. Пусть пока в углу постоит, красиво и видно что хозяева люди культурные», – иронично резюмирует дончанин Павел.

Как сообщалось ранее, в Донецке не хватает водителей трамваев, штат КП «Донэлектроавтотранс» укомплектован всего на 52 %. В этой связи увеличиваются интервалы движения электротранспорта – на отдельных маршрутах пассажиры ожидают трамвай по 30-40 минут.

По состоянию на август 2018 года парк электротранспорта КП «Донэлектроавтотранс» насчитывал 124 трамвая и 158 троллейбусов, водитель троллейбуса получает в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют).

Источник: dnews.dn.ua