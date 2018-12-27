Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз

27.12.2018 10:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз

Сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили тотальную проверку транспорта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сегодня с самого утра столкнулись с очередной тотальной проверкой транспортных средстве боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. Некоторые дончане предполагают, что таким образом боевики «косят бабки» к празднику. Что бы тони было, но из-за «активности» боевиков на дорогах образовываются пробки, некоторые авто проверяю по 8(!!!) раз.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«С 7 утра дыргаи на пл. Свободы и на мариупольской… ранние пташки, блин… уже, видать, клювики то пооткрывали..»,
«Тут тоже готовы косить бабки»,
«Мотель, Донецк. Со стороны заперевальной пробка, регуляторы стоят, но не регулируют»,
«Донецк Колядуют?»,
«Что происходит?)) съездил в Макеевку с утра туда и назад 8 раз остановили, с буденовского района ехал. По городу в закоулках стоят. Предпраздничное настроение что ли?! Всем нужны подарки?»,
«Донецк 15.22 к Пл Свободы вояки с палками, на укр номерах тормозят лихо».



Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, ДНР, боевики, соцсети, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх