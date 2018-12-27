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В Горловке на Стироле люди падают в голодный обморок
Во временно оккупированной Горловке на «Стироле» задержка зарплаты составила более 3-х месяцев. Ситуация настолько критическая, что люди падают в голодный обморок.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке на «Стироле», который оккупационные «власти ДНР» то обещают «запустить», то закрывают на «консервацию», людям в последние почти 4 месяца не выплачивали зарплату. Ситуация критическая — люди падают в голодный обморок. Такое состояние дел возмутило даже сторонников оккупационных «властей ДНР».
Вот что пишет Евгений Тинянский:
«Вчера, 25 декабря, я в своих соцсетях разместил материал о том, что один из работников горловского Стирола, которым не платят 4й месяц зарплату, упал в голодный обморок, попал в больницу. И вот вчера, после нашего пинка, работникам стирола розданы продуктовые гуманитарные пакеты. Да, пакеты мизерные и их содержимое не удовлетворит ни алиментарных ни бытовых потребностей. Это не заменит людям их зарплаты. Продуктов хватит на несколько дней. А у людей ведь семьи… Впереди праздники. При этом, на потребностях людей решило попиариться ОД Донецкая Республика, разместив свои данные на пакетах, в которых были упакованы наборы».
При этом многие бывшие ярые сторонники «ДНР» задаются вопросом: «зачем это было нужно в 2014 году»:
«Капец…спасибо Душилину за пакетик корма»,
«Я очень сожалею о том, что воевал за дно(р) 26 месяцев…После Сашки, всё пошло под отком. Хотя он с Ташкентом и начал. А мммэшника валить надо»,
«У многих людей складывается впечатление сто только донецк один живет идут с россии конвои но кому они достаются совсем неизвестно живем на выживание и становится вопроса зачем всё это было нужно в 2014».
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, Стирол, обморок, голод, задержка, ДНР
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