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В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе
Военные ООС с 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщил начальник пресс-центра ООС Виталий Саранцев, передает donpress.com.
Военнослужащий отметил, что под контроль ВСУ за этот период перешли поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.
Также, он подтвердил слова советника президента Юрия Бирюкова о том, что практически вся «серая зона» на Донбассе контролируется военными ООС.
Саранцев добавил, что «такого понятия как „серая зона“ вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение». Он уточнил:
«Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения».
По его словам, что украинские военные действуют строго в рамках минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают мирное население. Саранцев добавил:
«Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги».
Теги: Донбасс, ВСУ, Минские договоренности, серая зона, ООС
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