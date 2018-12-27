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ВСУ жестко наказали боевиков за нападение: в лагере противника сразу трое убитых и раненых
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" пытаются расшатать обстановку на захваченном Донбассе атаками из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вчера, 26 декабря, пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Удалось зафиксировать, как сепаратисты применяют вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В частности, противник бил из минометов калибра 82 мм по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении. Защитники Украины в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески на донецком направлении стали жертвами атак оккупантов РФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и один ранен.
Теги: Донбасс, нападение, убиты, боевики, ВСУ, раненые
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