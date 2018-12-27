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За последние дни в порт Мариуполя прибыло более десяти судов
27.12.2018 14:38
В мариупольском порту за последние несколько дней оживилась ситуация с приемом судов.
Об этом сообщает издание ЦТС, ссылаясь на данные госпредприятия «Мариупольский морской торговый порт», передает zi.dn.ua.
Сообщается, что на утро 27 декабря 2018 года под обработкой в порту остается четыре судна. Еще два ожидают проход в Керчь-Еникальском канале. Также в ближайшие сутки должны подойти три судна.
По данным государственной стивидорной компании за последний месяц этого года грузопереработка мариупольского порта составит около 400 тысяч тонн.
Ранее мы сообщали, что из-за ситуации в Азовском море торговый порт Мариуполя был вынужден перейти на четырехдневный рабочий график.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Азовское море, Мариуполь, порт, корабли
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