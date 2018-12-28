"Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть

28.12.2018 23:07

В соцсетях пишут, что лучше бы оккупанты не позорились с такими подачками, а подумали над реальным и более существенным повышением зарплат жителям ОРДЛО.

В Сети сообщили, что в "ДНР" работникам Макеевского металлургического завода намерены повысить зарплату в 2019 году, передает "Диалог.UA". При этом суммы повышений возмутили пользователей соцсетей. Скрин "указа" террористов в Twitter показал блогер Hochu Domoy.

Сообщается, что оклады повысят на 50-100 рублей. "Это у вас такие зарплаты на российские цены?! П****ц, вас "братья" опустили", "‏На пару буханок хлеба – достижение", "Как они выживают и еще на работу за ЭТО ходят?" "А что там делают российские рубли, если РФ не участвует в оккупации территории Украины", - пишут пораженные очередной выходкой террористов участники обсуждений.



Источник: www.dialog.ua