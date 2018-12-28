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"Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
Сотрудники городского водоканала оккупированного Енакиево в отчаянии из-за задержки зарплат.
Денег они не видят уже 4 месяца. О проблемах Енакиево рассказал в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA". Казанский обратил внимание на последнее интервью главаря террористической "ДНР", ставленника Кремля Дениса Пушилина.
Ему передали "привет" сотрудники Енакиевского горводоканала, умоляя о помощи. "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - обратилась к Пушилину с предприятия. Она пожаловалась, что ей и коллегам не платят зарплату последние 4 месяца. Денег они явно не увидят.
Это им красноречиво дал понять Пушилин, который в ответ свалил всю вину на Киев.
Он выдал, что горводоканал оккупированного Енакиево находится под юрисдикцией Киева и задержка зарплат якобы вина украинских властей. "Ну чо, удобно - у нас своя "республика," украинских солдат будем убивать, но водоканал в Енакиево должна содержать Украина", - возмутился словам Пушилина Казанский. Его подписчики также пришли в негодование.
"Пусть тянут водовод из Ростова", - посоветовал один из комментаторов сепратистам. Другие напомнили, что Пушилин в прошлом был одним из руководителей МММ в Донецке и сейчас явно использует полученные знания о том, как "вешать лапшу на уши".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Енакиево, Пушилин, продукты
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