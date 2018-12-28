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Главарь «ДНР» Пушилин «переселил» свою «администрацию» в другое здание
28.12.2018 08:14
Оккупационные «власти ДНР» занимают под свои нужды во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах лучше административные здания. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
С 2014 года оккупационные «власти ДНР» и подразделения боевиков «ДНР» и российских наемников занимают под свои нужды лучшие здания. Однако, через некоторое время, когда внутри, за кратчайшие сроки, здание приводится в непригодное состояние, оккупанты занимают следующее приглянувшееся им здание.
Так, главарь «ДНР» Денис Пушилин решил перевести свою «администрацию» в здание на бульваре Пушкина, 76. Об этом Пушилин издал соответствующий «указ».
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО, администрация
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