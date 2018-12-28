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Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»
Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении «режима тишины» на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, Украина готова ввести перемирие в ночь на 29 декабря.
«После завершения военного положения, которое помогло стабилизировать ситуацию безопасности и обезопасить Украину от новых провокаций со стороны РФ на суше и на море, украинская сторона подтвердила готовность ввести режим тишины в новогодние и рождественские праздники. Мы готовы ввести режим тишины в ночь на 29 декабря», - говорится в сообщении.
Украинская сторона предложила использовать период тишины для масштабных ремонтных работ объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, по словам Ирины Геращенко, во время видеоконференции безопасности группы ТКГ украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков из экипажей и захваченных россиянами суден, а также заложников и политзаключенных. Но ответ России был отрицательным.
«Напомню, это будет 18-е объявление "режима тишины", к сожалению, предыдущий не продержался и 10 минут - из-за деструктивной и провокационной позиции РФ и их марионеток. Мы бы хотели верить, что удастся добиться устойчивого "режима тишины". И в этом очень важна роль СММ ОБСЕ, от Миссии мы ожидаем большей активности. И настаиваем на присутствии СММ в акватории Азовского моря и порта Керчь», - написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, новый год, перемирие, режим тишины, ООС
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