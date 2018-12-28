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Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой
Подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющиеся на подступах к временно неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл), успешно завершили оборудование оборонительных позиций, и на данный момент организовали надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«На сегодня Горловское направление остается едва ли не самым сложным в операции Объединенных сил. Интенсивные обстрелы позиций ОС, активность ДРГ и высокая концентрация тяжелого вооружения противника требовали от украинского командования немедленных действий по совершенствованию обороны на этом направлении. Для повышения устойчивости обороны, подразделения механизированной бригады Объединенных сил заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций. Укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке и не допустить прорыва противника в направлении н. п. Новолуганское», – говорится в сообщении.
Тысчук уточняет, что таким образом подразделениями ВСУ, обороняющимися на Горловском направлении, завершено усовершенствование «пояса безопасности» вокруг Новолуганского, оборудованием дополнительных позиций на господствующих высотах повышена устойчивость обороны на этом направлении. Завершено создание системы огня, инженерных заграждений, совершенствуется инженерное оборудование позиций.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, Горловка, ВСУ
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