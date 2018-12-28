Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что «эффективная работа разведки ДНР и местных СМИ» якобы помешала Украине продлить военное положение. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» с жителями Донбасса.

Пушилин отметил:

«Все возможные варианты, все механизмы продления военного положения мы озвучили. Наши средства массовой информации и наша разведка работали оперативно. То есть можно сказать, что мы выбили карты из рук, нарушили планы Киева. Своевременное информирование населения ДНР о готовящемся наступлении со стороны ВСУ заставило Украину отказаться от полномасштабного наступления».