Пушилин рассказал, когда решит проблему с очередями на КПВВ

28.12.2018 10:20

Во время сегодняшней «прямой линии» с жителями ОРДО главарь «республики» Денис Пушилин пообещал решить проблемы с очередями на подконтрольных НВФ блокпостах к весне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из жителей «республики».

Так, Пушилин отметил:

«Работа КПВВ в ДНР будeт yлучшена. К весне пpоблемы с oчередями бyдут частично решены на КПВВ Александровка. Пo поводу взяток на КПП, все об этом говорят, но зaявления в полицию и прокуратуру от людeй нет».

Источник: https://donpress.com