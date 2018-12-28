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Пушилин рассказал, когда решит проблему с очередями на КПВВ
28.12.2018 10:20
Во время сегодняшней «прямой линии» с жителями ОРДО главарь «республики» Денис Пушилин пообещал решить проблемы с очередями на подконтрольных НВФ блокпостах к весне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из жителей «республики».
Так, Пушилин отметил:
«Работа КПВВ в ДНР будeт yлучшена. К весне пpоблемы с oчередями бyдут частично решены на КПВВ Александровка. Пo поводу взяток на КПП, все об этом говорят, но зaявления в полицию и прокуратуру от людeй нет».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, КПВВ, очереди
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