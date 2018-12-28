- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области ситуация с медицинской помощью с каждым днем всё больше ухудшается. Так, совсем без детских врачей остался временно оккупированных н.п. Иловайск. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с доступом населения к медицинской помощи с каждым днем становится всё хуже. Так, во временно оккупированном Иловайске умер последний детский врач. Однако, оккупационные «власти ДНР» это не волнует.
Теперь, по распоряжению «министра здравоохранения ДНР» Ольги Долгошапко, два дня в неделю — по средам и пятницам — в город будут приезжать врачи из временно оккупированного Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием будут приезжать сотрудники из «медицинского университета им. Горького». При этом в срочных случаях медицинскую помощь должна оказывать «скорая помощь», но учитывая массу местных нюансов вроде комендантского часа и количества бригад «скорой помощи», неизвестно, насколько помощь будет «скорой».
Теги: Украина, Донбасс, Иловайск, дети, врачи, ДНР, ЛНР
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме
- В «ДНР» острая нехватка врачей
- "Верните как было", - в оккупированном Иловайске жители захотели снова в Украину
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой
- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России16:00
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала13:27
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе