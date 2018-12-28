- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег
Новый год в Мариуполе стартует веселым забегом – «беглецы» в праздничных костюмах одолеют 5 км. Энтузиасты и любители здорового образа жизни соберутся 1 января у городской елки, чтобы ярко начать 2019-й.
К участию приглашают всех мариупольских Санта-Клаусов, новогодних Зайчиков, Снежинок и Хрюшек на большой хоровод вокруг Театрального сквера и елки.
Как рассказал MRPL.CITY инициатор сборов Борис Швецов, идея новогоднего забега пришла к нему во время одной из пробежек в Театральном сквере.
«Я бегаю на работу и с работы в качестве тренировки. Когда отреставрировали центр города, стало очень удобно бегать вокруг драмтеатра. Недавно там был концерт, и я подумал, что было бы неплохо сделать такой прикольный забег. Поделился с друзьями, они поддержали идею», - отметил Борис Швецов.
По его словам, ранее он организовывал велосипедные мероприятия, а мысль пробежаться с мариупольцами 1 января пришла ему впервые.
«Спорт не главное, важнее все-таки праздник, поэтому зовем на забег в костюмах. Бежать будем все вместе», - пояснил Борис Швецов.
В новогоднем забеге по праздничному центру Мариуполя могут участвовать все независимо от возраста и спортивных навыков, наличие костюмов обязательно. В планах организаторов - по окончании забега попробовать на ярмарке плов мариупольского кузнеца Демьяна Сушкина.
Регистрироваться для участия в новогоднем забеге желающим не нужно, достаточно прийти 1 января к 14:00 к городской елке у драмтеатра.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, новый год, забег
- Канонада фейерверков прокатилась по Донецкой области
- В Новый год тушили пожары, оперировали и раскрывали преступления
- Как Донбасс встретил Новый год
- Ожоги, ранения глаз, контузия. Дончанин и турок развлеклись с петардами
- На Донетчине продолжаются новогодние гуляния
- На вопросы отвечает юрист. Часть 50
- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег16:45
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России16:00
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала13:27
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе