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В Мариуполе пенсионер получил огнестрельное ранение
28.12.2018 10:02
Из собственных источников местным журналистам стало известно, что 71-летний пенсионер получил огнестрельное ранение в голень. Сообщается, что мужчина рвал траву во дворе своего частного дома по улице Мамиа-Сибиряка в Кальмиусском районе.
Инцидент произошел в среду, 26 декабря около полудня. Откуда и кто стрелял в пенсионера неизвестно. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1.
Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, выстрел
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