В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение

28.12.2018 15:45

В некоторых временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе РФ и временно оккупированных территорий Луганской области полностью прекращено движение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Пребывая на пешеходном пункте пропуска на границе неподалеку от н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение около 20 минут, команда СММ не зафиксировала людей, которые бы входили в Украину или выходили из нее».