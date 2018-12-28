Зачем Путину химатака на Донбассе: раскрыт коварный план Кремля по "ДНР" и "ЛНР"

28.12.2018 17:55

Вопли российских пропагандистов о том, что Украина якобы намерена применить на Донбассе химическое оружие, вполне могут быть подготовкой спецоперации, цель которой – выход России из конфликта с "сохраненным лицом" и определенными "бонусами".

Как пишет житель Донецка блогер Фашик Донецкий, Украина, разумеется, не будет применять химоружие, ведь украинцы не россияне, которые обстреливали ракетами Грозный и травили заложников в театре на Дубровке, передает "Диалог.UA".

Операция с применением химоружия, как пишет блогер, нужна России. Нужна для того, чтоб иметь повод вывести с зараженной территории своих военных, а также наиболее "ватно" настроенных представителей мирного населения. Последним торжественно раздадут паспорта РФ по недавно принятой упрощенной процедуре.

Это ЧП может стать еще и поводом под шумок отказаться от выплат долгов по зарплатам "военнослужащим" в "республиках". Блогер пишет, в пользу такой версии свидетельствует то, что пока ни в "ДНР", ни в "ЛНР" не приняты бюджеты "республик", это может означать только одно: в Кремле не определились с финансированием псевдогосударств. По этой причине донецкие и луганские "бюджетники" пока не дождались обещанного оккупационной "властью" 10-процентного повышения зарплат.

Как отмечает блогер, вероятно, россияне, применив химоружие и обвинив в этом Украину, демонстративно призовут ввести на Донбасс миротворцев, потребуют от иностранных партнеров нашей страны финансировать обеззараживание территории, обвинят Украину заодно и в экологических проблемах Ростовской области, которые там имеются уже не первый год.

Блогер полагает, что Россия может решиться на такой эффектный выход из крайне невыгодного для нее конфликта. Выход, который будет стоить здоровья и жизни тысячам людей. "В итоге происходит следущее.

Бл***мир сохраняет ботокс, а рф типа лицо и решает вопрос, как уйти с Донбасса с высоко поднятой головой. Следите за руками дальше: миротворцев из рф никто не вводит, "добровольцев" тоже не пускает на зараженные территории. Также можно не давать никаких соцвыплат, пока все СМИ кричат об экологии, + кинуть армии дыныры лыныры на деньги. Но и это еще не все.

После движухи с химией у ботоксного на руках еще один козырь - все проблемы с экологией в Ростовской области можно спихнуть на Украину и американцев. И еще, на месте чекистов я б выбрал дату между 1 и 9 января 2019 года, эти временные рамки наиболее удобны для раскрутки образа врага. Нереально? Не более чем аннексировать полуостров, а потом снять об этом фильм. Мораль. Очень надеюсь, что мой прогноз развития ситуации с химической атакой на Донбассе не сбудется. Конец", - резюмирует блогер из Донецка.



Источник: www.dialog.ua