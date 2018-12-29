Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку

29.12.2018 08:00

Российское командование на Донбассе привлекает медперсонал к участию в военных учениях. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что врачей и медсестер гражданских медицинских учреждений в ОРДЛО обязывают пройти двухнедельное обучение на базе медицинских подразделений в так называемых 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР» соответственно).

После завершения подготовки медики получают военные билеты с припиской к так называемым «военным частям». Кроме того, их предупреждают об ответственности в случае неприбытия к месту «службы» после получения вызова.

В то же время, наблюдается увеличение случаев самовольного ухода с мест занятий гражданских лиц, привлекаемых к прохождению военной подготовки. По данным разведки, 27 декабря по сигналу «Кольцо» начаты тренировки по розыску людей, исчезнувших вместе с оружием.

Источник : https://donpress.com