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Архив - Донецкая область

Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку

29.12.2018 08:00
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Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку

Российское командование на Донбассе привлекает медперсонал к участию в военных учениях. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что врачей и медсестер гражданских медицинских учреждений в ОРДЛО обязывают пройти двухнедельное обучение на базе медицинских подразделений в так называемых 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР» соответственно).

После завершения подготовки медики получают военные билеты с припиской к так называемым «военным частям». Кроме того, их предупреждают об ответственности в случае неприбытия к месту «службы» после получения вызова.

В то же время, наблюдается увеличение случаев самовольного ухода с мест занятий гражданских лиц, привлекаемых к прохождению военной подготовки. По данным разведки, 27 декабря по сигналу «Кольцо» начаты тренировки по розыску людей, исчезнувших вместе с оружием.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ОРДЛО
 
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